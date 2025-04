La Lilt Running 2025 Il traguardo tutto rosa con 1 700 partecipanti

Lilt Running 2025 "la prevenzione sta bene a tutte". Prima del via all'edizione numero 15 di quella che ormai è diventata una "classica" del 25 aprile a Morbegno, il saluto del sindaco Patrizio Del Nero, della sua vice Anna Gusmeroli che si è unita al fiume azzurro e del presidente della Lilt Sondrio Salvatore Ambrosi che ha comunicato come grazie al ricavato delle ultime edizioni della Lilt Running e al contributo di Pro Valtellina e Fondazione Cariplo sarà finalmente possibile acquistare un mammografo con tomosintesi. Andrà a sostituire quello ancora perfettamente funzionante, ma "esausto" per superlavoro attualmente attivo in sede. A vincere, ancora una volta, è stato il messaggio del serpentone di 1.700 donne che venerdì si è snodato dalla Colonia fluviale per poi farvi ritorno 7 chilometri più tardi: "prevenire è vivere".

Lilt running, 2mila in corsa. Il traguardo è la prevenzione - "La prevenzione sta bene a tutte", con tanto di punto esclamativo e fiocchetto rosa, inconfondibile simbolo dell’impegno per la prevenzione del tumore al seno, è la frase assai azzeccata che campeggia sulla maglietta – bluette il colore scelto quest’anno – della Lilt Running che torna il prossimo 25 aprile a Morbegno. L’edizione sarà la numero 15, per una corsa-camminata a passo libero di 7 chilometri che anno dopo anno vede il serpentone snodarsi dalla Colonia Fluviale lungo le rive dell’Adda e ritorno sempre più lungo e partecipato. 🔗ilgiorno.it

