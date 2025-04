Gabriella e Luciano sposi da 60 anni

Gabriella Mandolesi e Luciano Scheda festeggiano oggi un importante traguardo: i 60 anni di matrimonio, ovvero le pregiatissime nozze di diamante. Un sincero augurio alla coppia, in questo giorno speciale, arriva con amore e gratitudine da parte dei figli Lucia, Enrico e Matteo, delle nuore Rita e Cinzia, del genero Enrico e dei nipoti Francesco, Elisabetta, Maria Beatrice, Margherita, Leonardo, Riccardo e Lorenzo. All'affetto della famiglia e degli amici si uniscono le felicitazioni della nostra redazione del Carlino Forlì.

