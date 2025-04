Ilrestodelcarlino.it - "Trecento a pranzo per sostenere la ricerca"

Con oltre 310 commensali, venerdì 25 aprile, la 25ma edizione delorganizzato da Leda Cavicchi a XII Morelli per raccogliere fondi per l’Airc, è stata l’ennesima testimonianza che dal buio si può e si deve trovare la luce. "Abbiamo raccolto 7150 euro. Sono contentissima – dice la Cavicchi –, iniziai questo evento nel 2000 perchè fui colpita da un tumore, so bene cosa voglia dire e finchè avrò salute, continuerò ad aiutare laperchè ce n’è davvero tanto bisogno". Da un momento buio, quindi dalla malattia, è nata una rinascita."Si pensa sempre che queste cose succedano agli altri ma poi scopri che gli altri sei tu – racconta –. Prima era arrivata la rabbia anche di non poter avere un futuro, ho iniziato subito la cura e nel contempo ho frequentato ospedali, vedevo bambini, ho incontrato tanta gente e tanta non c’è più, sono guarita e mi sono detta che dovevo fare qualcosa.