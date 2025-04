Venerdì in formazione per fare business sui mercati esteri

formazione firmati Banca Popolare di Sondrio e dedicati alle modalità per espandere il proprio business all’estero. Dopo il successo riscontrato nella prima lezione prosegue quindi il progetto "Venerdì In formazione", il ciclo dedicato a strumenti e pagamenti per il commercio estero organizzato dal Servizio internazionale Bps, a beneficio delle aziende interessate ad espandersi con competitività sui mercati.I prossimi appuntamenti, calendarizzati nei mesi di maggio e giugno, saranno dedicati a tematiche di natura più tecnica. Il 9 maggio l’attenzione sarà rivolta agli strumenti di pagamento internazionali. Successivamente il 23 e il 30 maggio verranno analizzati i prodotti del trade finance: incassi documentari, lettere di credito e garanzie bancarie internazionali. Ilgiorno.it - “Venerdì in formazione“ per fare business sui mercati esteri Leggi su Ilgiorno.it Gran successo per i corsi difirmati Banca Popolare di Sondrio e dedicati alle modalità per espandere il proprioall’estero. Dopo il successo riscontrato nella prima lezione prosegue quindi il progetto "In", il ciclo dedicato a strumenti e pagamenti per il commercio estero organizzato dal Servizio internazionale Bps, a beneficio delle aziende interessate ad espandersi con competitività sui.I prossimi appuntamenti, calendarizzati nei mesi di maggio e giugno, saranno dedicati a tematiche di natura più tecnica. Il 9 maggio l’attenzione sarà rivolta agli strumenti di pagamento internazionali. Successivamente il 23 e il 30 maggio verranno analizzati i prodotti del trade finance: incassi documentari, lettere di credito e garanzie bancarie internazionali.

Approfondimenti da altre fonti

Nata per le scuole, destinata a fare "business": andrà ai privati la palestra distrettuale - Prima simbolo delle eterne incompiute della città, con un cantiere che attraversava immutabile le ere e le amministrazioni, poi speranza per le società sportive e le scuole cittadine di avere a disposizione un impianto dove poter svolgere le proprie attività in modo libero. La palestra... 🔗agrigentonotizie.it

AI Festival. Davide D’Arcangelo, Founder di Next4: “Fare sistema e investire sulla formazione per favorire competitività” - "Il Festival internazionale sull'Intelligenza Artificiale in corso a Milano rappresenta un’opportunità preziosa per tutte le imprese e gli stakeholders che guardano al futuro dell'innovazione tecnologica. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando diversi settori come la manifattura la sanità, la 🔗ilgiornaleditalia.it

AI Festival. Davide D’Arcangelo, Founder di Next4: “Fare sistema e investire sulla formazione per favorire competitività” - "Il Festival internazionale sull'Intelligenza Artificiale in corso a Milano rappresenta un’opportunità preziosa per tutte le imprese e gli stakeholders che guardano al futuro dell'innovazione tecnologica. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando diversi settori come la manifattura la sanità, la 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Venerdì in formazione“ per fare business sui mercati esteri; Prosegue “Venerdì In-Formazione”, format della Bps per espandere il business all’estero; Retail Controller | Marzo – GIugno 2025; Open Day all’università Cattolica: venerdì e sabato si presentano i corsi di laurea. 🔗Approfondimenti da altre fonti