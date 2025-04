Giuliani sciopero del 25 aprile M5s | Noi al fianco dei lavoratori

Il Movimento 5 Stelle di Forlì ha voluto essere al fianco dei lavoratori della Giuliani Arredamenti, da due settimane in presidio per reclamare migliori condizioni di lavoro e un salario più alto. Una delegazione dei pentastellati si è recata così al presidio in occasione del 25 aprile. "Il motto 'Ora e sempre resistenza' appare più attuale che mai – si legge nella nota rilasciata dal Movimento –. Perché la resistenza nei luoghi di lavoro non ha mai fine, soprattutto per chi prima ha dovuto affrontare un viaggio della speranza che ha portato tanti lavoratori in Italia. I lavoratori della Giuliani, come di molte altre aziende del manifatturiero, sono in maggioranza di colore, a testimonianza di quanto sia di vitale importanza la loro presenza nella nostra realtà. Al di là dei proclami di una destra ipocrita e razzista, la verità che emerge con forza è che senza questi lavoratori, con il calo demografico imperante, l'Italia è destinata a un inarrestabile declino con crescenti difficoltà a mantenere il sistema pensionistico e i servizi per i cittadini.

