Mozione Pd rinviata | è polemica

rinviata la Mozione del Pd che voleva proporre una soluzione alla situazione precaria della succursale della scuola superiore. "Una brutta pagina per la democrazia muggiorese – tuonano dal Pd –. La destra ha scelto di votare il rinvio e non discuterne. Abbiamo presentato questa Mozione con uno spirito costruttivo, ma ora siamo molto delusi. Mentre famiglie, studenti e insegnanti aspettano risposte, la Giunta Messina scappa dal confronto senza dare spiegazioni", il commento di Riccardo Sala, segretario e capogruppo del Pd. Ilgiorno.it - Mozione Pd rinviata: è polemica Leggi su Ilgiorno.it Da una parte il Pd che accusa la maggioranza di sottrarsi al confronto sulla vicenda dello spostamento, rinviato, del Martin Luther King. Dall’altra la stessa maggioranza che dichiara di aver scelto responsabilmente di non alimentare tensioni strumentali. Accade tutto in Consiglio Comunale, dove è stataladel Pd che voleva proporre una soluzione alla situazione precaria della succursale della scuola superiore. "Una brutta pagina per la democrazia muggiorese – tuonano dal Pd –. La destra ha scelto di votare il rinvio e non discuterne. Abbiamo presentato questacon uno spirito costruttivo, ma ora siamo molto delusi. Mentre famiglie, studenti e insegnanti aspettano risposte, la Giunta Messina scappa dal confronto senza dare spiegazioni", il commento di Riccardo Sala, segretario e capogruppo del Pd.

