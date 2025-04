Ilrestodelcarlino.it - Diportisti, associazioni, attività . Nascerà la ’Consulta del porto’

Attraverso la Consulta, l’Amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare lo sviluppo nonché migliorare i servizi e la funzionalità del porto rafforzandone l’attred incentivando la partecipazione dicommerciali, operatori del settore e fruitori. Lo afferma l’assessore allo sport e alla pesca, Fabio Senzacqua, al quale il sindaco Valerio Vesprini, ha affidato anche la delega al porto. Ed è in tale veste che nel consiglio comunale, convocato alle ore 19 di martedì, relazionerà sull’istituzione l’istituzione della "Consulta del porto" di cui è stato il propugnatore: "La consulta del porto – spiega – si prefigge questi obiettivi: Promuovere il porto e le sue, favorendo la diffusione dell’immagine del porto come punto di riferimento per il turismo nautico, attraverso iniziative di comunicazione, collaborazione con enti pubblici e privati e il miglioramento della fruibilità della struttura; sviluppare strategie di rilancio nonché la partecipazione a manifestazioni e fiere definire strategie di integrazione della struttura con la città ed il territorio, sono organismi della consulta: l’assemblea dei componenti, il presidente e il segretario.