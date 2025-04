Francesco fino alla fine

Le rose bianche. Come quelle che i bambini posano sull'altare di Santa Maria Maggiore prima della tumulazione, la bara del Papa fa una sosta davanti all'icona della Salus Populi Romani, la casa di Maria sull'Esquilino diventa l'ultima dimora terrena di Bergoglio.LE ROSE BIANCHE DEL PAPALe rose bianche che sono il segno di Santa Teresina del Bambin Gesù, Francesco era devotissimo e la pregava sempre nella chiesa dell'Annunziatina. "Era il cardinale Bergoglio quell'anonimo prete vestito di nero che, nell'ottobre 2002, tutte le mattine prima delle 9 si raccogliava in preghiera davanti a questa immagine", ricorda una memoria tra i ceri e i fiori. Rammenta anche che una rosa bianca era sul letto nella stanza di Santa Marta assegnata a Bergoglio per il conclave che lo avrebbe eletto Papa. Una lunga parabola.

“Fino alla fine”. Papa Francesco: il medico rompe il silenzio sulle sue ultime ore - Papa Francesco è scomparso alle prime ore del mattino di lunedì 21 aprile. Il Vaticano ha prontamente organizzato una serie di solenni cerimonie per onorare il Pontefice. I funerali sono fissati per sabato 26 aprile, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Nel frattempo, il medico curante ha deciso di rendere pubbliche le sue ultime osservazioni. (Continua…) Una perdita immensa Il mondo ha appreso della morte di Papa Francesco lunedì 21 aprile, alle 7:35 del mattino. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco tra i fedeli e al lavoro fino alla fine - Roma, 21 apr. (askanews) - Fino alla fine tra i fedeli, al lavoro al servizio degli ultimi, Papa Francesco nonostante la malattia e la sofferenza, non si è mai tirato indietro e dopo il ricovero di un mese all'ospedale Gemelli, era tornato a mostrarsi in pubblico e a mandare il suo messaggio di pace e speranza. Proprio a Pasqua non era voluto mancare alla benedizione Urbi et Orbi e ha voluto salutare i tantissimi fedeli accorsi in piazza San Pietro facendo un giro a bordo della papa mobile. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco vicino ai detenuti fino alla fine - La sua ultima uscita pubblica dal Vaticano è stata a Regina Coeli e prima di morire ha donato 200.000 euro ai carcerati. Papa Francesco fin dall’inizio del pontificato è sempre stato sensibile a una causa che, invece, le istituzioni, molto spesso dimenticano 🔗vanityfair.it

I tre sacerdoti segretari, le suore, l'infermiere che gli aveva «salvato la vita»: chi è stato accanto al Papa fino alla fine - I sacerdoti Fabio Salerno, Daniel Pellizzon e Juan Cruz Villalon; l'infermiere Massimiliano Strappetti; le suore. Ecco chi c'era nella «famiglia» di Francesco in Vaticano di cui per riservatezza non a ... 🔗msn.com

Francesco, il Papa che ha amato “fino alla fine”: migranti, carcerati, periferie, l’eredità di Bergoglio - Perché Francesco, come il Maestro di cui portava il nome e che ha cercato di imitare in ogni fibra della sua carne fragile e ostinata, ha davvero amato “fino alla fine”, fino all’ultimo respiro. E il ... 🔗ilriformista.it