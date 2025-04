Niente neve sulle Alpi? Il progetto BeyondSnow pensa al futuro delle località sciistiche

neve, le zone possono consultare una mappa virtuale delle loro vulnerabilità Wired.it - Niente neve sulle Alpi? Il progetto BeyondSnow pensa al futuro delle località sciistiche Leggi su Wired.it Per evitare di sprecare i fondi erogati per sviluppare una strategia turistica in assenza di, le zone possono consultare una mappa virtualeloro vulnerabilità

Cosa riportano altre fonti

Coppa delle Alpi, dopo la Valtellina arrivo a Sankt Moritz sotto la neve - (Adnkronos) – La prima tappa della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2025, partita da Brescia alle 9:00 di stamattina, è in conclusione. La classifica aggiornata alla Prova di Media sul Passo Eira vede Francesco e Giuseppe di Petra in testa a bordo della loro Fiat 508C del 1938, seguiti da Belotti-Plebani sulla Bugatti T 37 A del 1927 e da un’altra 508C ma del 1937, quella di Aliverti-Polini. Conclusa la sosta per il pranzo a Tirano, gli equipaggi hanno iniziato a risalire la Valtellina toccando prima Grosio, con la vista del Castello Vecchio di San Faustino sullo sfondo, e poi Bormio, che ha ... 🔗.com

Allerta meteo: weekend di forti piogge, temporali e neve sulle Alpi - Roma - Il fine settimana del 15 e 16 marzo 2025 sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse: piogge intense, temporali e nevicate sulle Alpi, con temperature in calo. Le previsioni per il weekend del 15 e 16 marzo 2025 indicano un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'Italia. Un ciclone alimentato da correnti fredde atlantiche attraverserà il Mediterraneo, portando piogge abbondanti, temporali e nevicate sulle zone montuose. 🔗abruzzo24ore.tv

Coppa delle Alpi, dopo la Valtellina arrivo a Sankt Moritz sotto la neve - (Adnkronos) – La prima tappa della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2025, partita da Brescia alle 9:00 di stamattina, è in conclusione. La classifica aggiornata alla Prova di Media sul Passo Eira vede Francesco e Giuseppe di Petra in testa a bordo della loro Fiat 508C del 1938, seguiti da Belotti-Plebani sulla Bugatti T […] L'articolo Coppa delle Alpi, dopo la Valtellina arrivo a Sankt Moritz sotto la neve proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

BeyondSnow, il progetto dedicato alla resilienza delle località sciistiche in un futuro senza neve; Montagne senza neve: le Alpi e i suoi abitanti si stanno preparando agli inverni del futuro?; Progetto BEYOND SNOW; BeyondSnow, progetto per affrontare la diminuzione di neve nelle destinazioni turistiche invernali nelle Alpi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Arriva la neve sulle Alpi per un weekend all'insegna della pioggia, tranne al Sud - Nel primo weekend di febbraio maltempo al Nord-Ovest e sabato con piogge e neve in montagna anche abbondante sulle Alpi nord-occidentali; domenica peggiora al Sud e sulle Isole con temporali ... 🔗msn.com

Meteo: in arrivo neve a sorpresa anche a quote basse, ecco dove e quando - Spruzzate di neve solo sulle Alpi anche sotto i 1500 metri L’abbassamento termico, combinato all’intensità dei fenomeni, favorirebbe un deciso calo della quota neve. I fiocchi potrebbero ... 🔗meteogiornale.it

Pioggia al nord e neve sulle Alpi, domani peggioramento al sud - Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con piogge sparse, neve sulle Alpi oltre i 1100 metri e oltre i 1600 in Appennino. Tra la serata e la notte maltempo diffuso e quota neve in calo ... 🔗msn.com