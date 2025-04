Panigale V4 Tricolore Tutta l’Italia di Ducati

Ducati Panigale V4 Tricolore Italia. Presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Panigale V4 Tricolore Italia è un modello da collezione – prodotta in soli 163 esemplari numerati e firmati da Francesco Bagnaia – che riporta gli appassionati alla straordinaria data del 2 giugno 2024 quando, nel giorno della Festa della Repubblica, il Ducati Lenovo Team ha corso il Gran Premio d'Italia con una speciale livrea in Azzurro, omaggio al colore delle Nazionali sportive italiane, ottenendo il primo e secondo posto con Bagnaia e Bastianini, siglando così una doppietta da sogno con due piloti italiani sui gradini più alti del podio.

