De Zerbi al posto di Inzaghi | ha già detto sì

Inzaghi.De Zerbi al posto di Inzaghi: ha già detto sì (ANSA FOTO) – calciomercato.itAl condottiero interista spetterà l’arduo compito di rispondere sul campo già a partire dalla partita di domenica pomeriggio contro la Roma. Raggiunti dal Napoli in testa alla classifica, i padroni di casa non potranno permettersi il lusso di proiettare i propri pensieri già alla semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona e tra infortuni e squalifiche le scelte di formazione saranno quasi obbligate. Calciomercato.it - De Zerbi al posto di Inzaghi: ha già detto sì Leggi su Calciomercato.it Il valzer degli allenatori si fa sempre più infuocato e coinvolge anche la panchina dell’InterLa pesante sconfitta contro il Milan nel derby di Coppa Italia ha tolto all’Inter la possibilità di raggiungere il triplete in questa stagione. La seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Bologna ha fatto intravedere i prodromi di una crisi proprio nel momento clou dell’annata e sul banco degli imputati è finito anche Simone.Dealdi: ha giàsì (ANSA FOTO) – calciomercato.itAl condottiero interista spetterà l’arduo compito di rispondere sul campo già a partire dalla partita di domenica pomeriggio contro la Roma. Raggiunti dal Napoli in testa alla classifica, i padroni di casa non potranno permettersi il lusso di proiettare i propri pensieri già alla semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona e tra infortuni e squalifiche le scelte di formazione saranno quasi obbligate.

