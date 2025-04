I migliori videogiochi brevi per chi ha poco tempo per giocare

brevi ma intense rispetto a titoli che durano oltre cento ore Wired.it - I migliori videogiochi brevi per chi ha poco tempo per giocare Leggi su Wired.it Sono sempre più gli appassionati che preferiscono esperienze piùma intense rispetto a titoli che durano oltre cento ore

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kendrick Lamar ha omaggiato PlayStation ed i videogiochi durante il Superbowl 2025 - Kendrick Lamar ha stupito il pubblico del Super Bowl 2025 con un’esibizione che ha unito musica, narrazione e cultura videoludica. Durante l’halftime show (la pausa di metà show), il rapper ha trasformato il campo in una gigantesca console PlayStation, utilizzando quattro palchi posizionati strategicamente per ricreare i celebri simboli Quadrato, Triangolo, Cerchio e Croce, icone storiche dei controller Sony. 🔗game-experience.it

Coperni ha presentato la collezione autunno-inverno ispirata al mondo videogiochi - Rinomato per le sue sfilate di moda, Coperni ha presentato domenica sera durante la Paris Fashion Week la sua collezione autunno-inverno 2025-2026, ispirata al mondo dei videogiochi e scandita al ritmo di un torneo di gamer. Leggi anche › Chiara Ferragni ritorna alla Paris Fashion Week… con Cameron Diaz iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Paris Fashion Week, tra gli ospiti di Coperni Ice Spice, Bella Thorne e Squeezie sembra essere il primo su iO Donna. 🔗iodonna.it

Un modello di IA capace di creare brevi demo di videogiochi: è Muse e ci sta lavorando Microsoft - È stato addestrato sulla base del videogioco online Bleeding Edge e per ora crea brevissime esperienze a risoluzione estremamente bassa e con un frame rate di 10 FPS... Leggi tutto 🔗dday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I migliori videogiochi brevi per chi ha poco tempo per giocare; I migliori giochi Android gratis di aprile 2025; Migliori giochi per chi ha poco tempo; Xbox Game Pass: quali sono i migliori giochi da giocare in due a schermo condiviso?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Migliori giochi di breve durata per Xbox | Aprile 2025 - e vi sorprenderà sapere che ci sono abbastanza giochi di breve durata da stilare una guida ai migliori. Ebbene sì: il meglio dei videogiochi brevi si può trovare anche qui, come abbiamo voluto ... 🔗tuttotek.it

Migliori videogiochi ispirati agli anime | Aprile 2025 - Un Saiyan, un pirata, un ninja entrano in un bar e sono in buona compagnia: ecco quali sono, per noi, i migliori videogiochi a tema anime Questo ... si deve proprio al pedigree del team di sviluppo, ... 🔗tuttotek.it

Videogiochi open world | I migliori del 2025 - Nel caso non l'abbiate ancora recuperato, The Elder Scrolls V Skyrim è assolutamente un gioco da non perdere. Come scegliere i migliori videogiochi open world Non tutti i videogiochi open world ... 🔗tomshw.it