Da Rozzano a Roma A piedi croce in spalla per salutare il Papa

piedi per portare l’ultimo saluto a Papa Francesco. I ragazzi di Area 51 sono tornati a Roma per riportare in piazza quella croce in legno da 40 chili, divenuta simbolo della loro rinascita. Una croce che Gennaro Speria, cinque anni fa, ad aprile, portò per la prima volta a Roma a piedi, sulle spalle, percorrendo circa 600 chilometri. Una volta arrivato in piazza San Pietro, fu firmata e benedetta da Papa Francesco. Per cinque anni è rimasta esposta nel capannone dove ha sede Area 51, il centro in cui ogni giorno vengono distribuiti pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. La mattina in cui è stata data la notizia della morte del Papa, la croce è stata staccata dal muro e preparata per il nuovo viaggio verso il Vaticano. "È stato un dolore dare l’ultimo saluto a Papa Francesco - racconta Gennaro Speria -. Ilgiorno.it - Da Rozzano a Roma. A piedi, croce in spalla per salutare il Papa Leggi su Ilgiorno.it Centinaia di chilometri aper portare l’ultimo saluto aFrancesco. I ragazzi di Area 51 sono tornati aper riportare in piazza quellain legno da 40 chili, divenuta simbolo della loro rinascita. Unache Gennaro Speria, cinque anni fa, ad aprile, portò per la prima volta a, sulle spalle, percorrendo circa 600 chilometri. Una volta arrivato in piazza San Pietro, fu firmata e benedetta daFrancesco. Per cinque anni è rimasta esposta nel capannone dove ha sede Area 51, il centro in cui ogni giorno vengono distribuiti pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. La mattina in cui è stata data la notizia della morte del, laè stata staccata dal muro e preparata per il nuovo viaggio verso il Vaticano. "È stato un dolore dare l’ultimo saluto aFrancesco - racconta Gennaro Speria -.

Su questo argomento da altre fonti

L’incredibile partita di Kalulu contro la Roma: tre recuperi provvidenziali e statistiche da regista con la palla tra i piedi - “Tudor ci chiede di fare cose semplici”. A dirlo è Pierre Kalulu, uno che di semplice non ha fatto proprio nulla domenica sera all’Olimpico in occasione del big match tra Roma e Juventus. La Lega Serie A ha eletto Eldor Shomurodov – autore dell’1-1 definitivo – come ‘player of the match’, ma il migliore in campo in assoluto è stato proprio il difensore bianconero, autore di una prestazione totale, sia in fase difensiva che in quella di costruzione. 🔗sportface.it

Roma Juve, Tudor con i piedi quasi in campo e i social insorgono: «Ma non era soltanto Inzaghi?» – FOTO - di RedazioneRoma Juve, Tudor con i piedi quasi in campo e i social insorgono: «Ma non era soltanto Inzaghi?». Esplode la polemica sul tecnico bianconero Nel corso di Roma Juve è montata la polemica sui social e il soggetto preso di mira dai tifosi delle squadre rivali è stato Igor Tudor. Il tecnico bianconero durante la partita, ha abbandonato in diverse occasioni l’area tecnica, arrivando quasi a mettere i piedi all’interno del terreno di gioco. 🔗internews24.com

Dovbyk croce e delizia, la rincorsa continua: l’analisi di Roma-Cagliari 1-0 - Artem Dovbyk fa il bello e il cattivo tempo. Un minuto prima si divora una clamorosa occasione a tu per tu con il portiere, un minuto dopo torna a vestire i panni del bomber – che sembrava aver perso dal suo arrivo in Italia – e decide Roma-Cagliari con una zampata di sinistro. È stato proprio l’uomo più bersagliato dopo Bilbao – quasi al pari di Hummels – a mettere il sigillo sulla sesta vittoria consecutiva in campionato dei giallorossi, che restituisce entusiasmo ai tifosi dopo l’amara eliminazione in Europa League. 🔗sololaroma.it

Approfondimenti da altre fonti

Da Rozzano a Roma. A piedi, croce in spalla per salutare il Papa; MORTE DEL PAPA: DUE TIKTOKER A ROMA CON UNA CROCE DI 40 CHILI; Gennaro Speria a piedi a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. “Lui mi ha donato tanto e mi ha salvato. Torno a Roma con la sua croce”. Guarda l’intervista esclusiva a Genny Lo Zio fondatore di Area51.; Area 51 a Rozzano, esposto il crocifisso firmato da Papa Francesco: “Per noi è segno di speranza”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Da Rozzano a Roma. A piedi, croce in spalla per salutare il Papa - Centinaia di chilometri a piedi per portare l’ultimo saluto a Papa Francesco. I ragazzi di Area 51 sono tornati a Roma per riportare in piazza quella croce in legno da 40 chili, divenuta simbolo della ... 🔗ilgiorno.it

Area 51 a Rozzano, esposto il crocifisso firmato da Papa Francesco: “Per noi è segno di speranza” - Genny Speria era partito per Roma il 24 aprile di 5 anni fa e dopo un mese arrivò a San Pietro. Esattamente cinque anni dopo, il 25 aprile partirà con il furgone dell’associazione per andare a ... 🔗msn.com