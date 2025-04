La vendetta dei Catari L’agguato mortale nei boschi di Seveso al Santo inquisitore

Ilgiorno.it - La vendetta dei Catari. L’agguato mortale nei boschi di Seveso al Santo inquisitore Leggi su Ilgiorno.it Era in cammino da ore. Era stanco, ma era ancora parecchia la strada da fare. Lui e frate Domenico avevano preso un percorso meno battuto e anche più lungo del solito, era l’unica possibilità per tenersi lontani da quei maledetti infedeli “assetati“ di sangue. Del suo sangue.Lui, proprio non li sopportava. Quella pretesa che rasentava il fanatismo di essere gli unici a conoscere la vera fede, di essere i "puri" – così si definivano – quando secondo lui erano soprattutto soltanto dei volgari affaristi, stupidi bottegai del contado alla ricerca di facile potere. Nato da una famiglia catara, Pietro non poteva che conoscerli bene, era stato dei “loro“ anche se mai si era sentito davvero in sintonia con il loro modo di fare e con le loro credenze un po’ stravaganti, a suo modo di vedere. E aveva cambiato orizzonte dopo essere andato a studiare all’Università di Bologna.

