Trump-Zelensky nella diplomazia una foto non basta

Trump e Volodymyr Zelensky seduti l'uno di fronte all'altro, soli, nel cuore della basilica di San Pietro. È un'immagine così potente da alimentare la speranza in un possibile successo della mediazione statunitense per porre fine al conflitto russo-ucraino. Tuttavia, la storia è costellata di incontri al vertice, cerimonie ufficiali e abbracci solenni tra Capi di Stato che, alla prova dei fatti, si sono rivelati infruttuosi. Spesso si corre il rischio di confondere una stretta di mano con un reale progresso diplomatico. Il problema è che le strette di mano, così come i sorrisi e gli scambi di doni, non alterano le ambizioni e gli interessi nazionali. Le relazioni personali tra i Capi di Stato non garantiscono necessariamente buone relazioni tra i rispettivi Paesi. Iltempo.it - Trump-Zelensky, nella diplomazia una foto non basta Leggi su Iltempo.it L'immagine è senza dubbio evocativa: Donalde Volodymyrseduti l'uno di fronte all'altro, soli, nel cuore della basilica di San Pietro. È un'immagine così potente da alimentare la speranza in un possibile successo della mediazione statunitense per porre fine al conflitto russo-ucraino. Tuttavia, la storia è costellata di incontri al vertice, cerimonie ufficiali e abbracci solenni tra Capi di Stato che, alla prova dei fatti, si sono rivelati infruttuosi. Spesso si corre il rischio di confondere una stretta di mano con un reale progresso diplomatico. Il problema è che le strette di mano, così come i sorrisi e gli scambi di doni, non alterano le ambizioni e gli interessi nazionali. Le relazioni personali tra i Capi di Stato non garantiscono necessariamente buone relazioni tra i rispettivi Paesi.

