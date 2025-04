Contrasto alla criminalità Un gruppo di cittadini chiede un incontro pubblico

gruppo che chiede un progetto condiviso per contrastare la criminalità in città, impegnato da tempo per sensibilizzare sul tema della sicurezza. Ora il gruppo ha avanzato una richiesta di incontro con il sindaco Ettore Gerosa per confrontarsi sul tema. Il primo cittadino al momento non ha ancora deciso se accettare o meno. Al tavolo di confronto, secondo i promotori dell'iniziativa, dovrebbero sedere rappresentanti delle forze dell'ordine, della politica, delle associazioni oltre ai cittadini, per cercare e trovare un progetto condiviso che possa portare a un concreto Contrasto alla criminalità che in città negli ultimi mesi ha avuto una preoccupante recrudescenza.U.Z.

