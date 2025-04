Perugia Uomo di 83 anni disperso nei boschi della zona di Ferro di Cavallo in via Col di Lana

Perugia sono impegnati nelle ricerche di un Uomo di 83 anni, disperso nei boschi della zona di Ferro di Cavallo, in via Col di Lana. L'anziano, un buon camminatore ma affetto da Alzheimer, si trovava in compagnia della moglie per raccogliere asparagi quando si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce.Le operazioni di ricerca sono in pieno svolgimento. Un elicottero dei Vigili del Fuoco ha già effettuato un primo sorvolo dell'area, mentre sono in arrivo le squadre con droni e le unità cinofile specializzate. Le attività sono coordinate dal Funzionario di servizio presso l'UCL (Unità di Comando Locale), con il supporto degli operatori TAS2 (Topografia Applicata al Soccorso).Sul posto è presente anche personale dei Carabinieri. In arrivo, inoltre, i volontari della Protezione Civile per ampliare il dispositivo di ricerca.

