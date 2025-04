Qual è l’Occidente di Trump e Meloni

Qual è l’Occidente di Trump e Meloni L'Identità. Lidentita.it - Qual è l’Occidente di Trump e Meloni Leggi su Lidentita.it Quello della lotta al woke, del contrasto ai diritti Lgbtq, del pugno di ferro contro gli immigrati? Non è un caso che in questa fase chi si straccia le vesti per l’asse Usa-Italia sia da sempre un grande fan della globalizzazione, del mondialismo, è un immigrazionista, propugna l’ideologia gender, è nemico delle nazioni, odia i .diL'Identità.

