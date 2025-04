Re Carlo contrariato dal Principe William? L’appunto prima che diventi Re

Principe William che il 26 aprile 2025 ha preso parte al Funerale di Papa Francesco in nome della Corona Inglese e di suo padre, il sovrano. L'erede al trono ha raggiunto Città del Vaticano da solo perché la moglie Kate Middleton è rimasta in Inghilterra e ha seguito la funzione religiosa tra le teste coronate e i potenti di tutto il mondo direttamente dal sagrato della Basilica di San Pietro.Un impegno internazionale di grande importanza in cui ha rappresentato la Monarchia Inglese al posto del padre, ma anche la Chiesa Anglicana, di cui in futuro sarà il capo. Proprio questo suo venturo ruolo spirituale per l'Inghilterra potrebbe impensierire un po' Carlo III, che sarebbe pronto a dare alcuni consigli al figlio.William d'Inghilterra, il rapporto con la religioneDa tutta la vita William d'Inghilterra si prepara al suo futuro ruolo da Re, come aveva già fatto in precedenza anche il padre Carlo, che ha rivestito il ruolo di Principe di Galles per diversi decenni.

