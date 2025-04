Pnrr 3 milioni nei cantieri sociali Centro lavoro e un tetto per i fragili

cantieri delle grandi opere finanziate dal Pnrr a Vimercate. Nel borgo di Ruginello la vecchia fabbrica di lampadari della mafia diventerà presto un polo a disposizione dei fragili con appartamenti di emergenza per chi viene sfrattato, mentre in via Ponti prende forma il nuovo Centro per l’impiego della Provincia.Il progetto per nuclei in difficoltà da 1,8 milioni interamente coperto dalle risorse del Piano, è firmato Offerta Sociale, l’azienda pubblica del welfare controllata dai comuni della zona. I servizi saranno a disposizione di tutto il territorio. Si intuiscono già le forme della seconda vita della palazzina a tre piani, 600 metri quadrati e altri 600 di giardino in via Maria Ausiliatrice, che lo Stato ha consegnato alla città dopo averla tolta alla criminalità organizzata. Ilgiorno.it - Pnrr, 3 milioni nei cantieri sociali. Centro lavoro e un tetto per i fragili Leggi su Ilgiorno.it Viaggio neidelle grandi opere finanziate dala Vimercate. Nel borgo di Ruginello la vecchia fabbrica di lampadari della mafia diventerà presto un polo a disposizione deicon appartamenti di emergenza per chi viene sfrattato, mentre in via Ponti prende forma il nuovoper l’impiego della Provincia.Il progetto per nuclei in difficoltà da 1,8interamente coperto dalle risorse del Piano, è firmato Offerta Sociale, l’azienda pubblica del welfare controllata dai comuni della zona. I servizi saranno a disposizione di tutto il territorio. Si intuiscono già le forme della seconda vita della palazzina a tre piani, 600 metri quadrati e altri 600 di giardino in via Maria Ausiliatrice, che lo Stato ha consegnato alla città dopo averla tolta alla criminalità organizzata.

