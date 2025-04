Messina Juventus Next Gen LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Messina Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 2024/25La Juventus Next Gen scende in campo per l'ultima giornata del girone C di Serie C, forte della qualificazione ai playoff raggiunta con la vittoria contro la Cavese. I bianconeri affrontano il Messina per blindare il nono posto. segue LIVE il match.Messina Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 21Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine partitaMessina Juve Next Gen 0-0: risultato e tabellinoReti: Messina: In attesa delle formazioni ufficialiJuventus Next Gen: In attesa delle formazioni ufficialiArbitro: Samuele AndreanoAmmoniti:

Juventus Next Gen, la partita contro il Messina non si giocherà! Arriva l’annuncio correlato ai funerali di Papa Francesco: le parole - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, la partita contro il Messina non si giocherà: ecco l’annuncio ufficiale concomitante ai funerali di Papa Francesco La 34^ giornata di Serie A si giocherà solo parzialmente a causa dei concomitanti funerali di Papa Francesco. Questo è quanto annunciato da Nello Musmeci. Il ministro della Protezione Civile ha detto ufficialmente che le partite di sabato non si giocheranno, mentre quelle programmate di domenica si disputeranno regolarmente. 🔗juventusnews24.com

Serie C, terremoto nel Girone C della Juventus Next Gen: Taranto escluso dal campionato, 4 punti di penalizzazione al Messina! Comunicato ufficiale e tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Serie C, Taranto escluso dal Girone C, 4 punti di penalizzazione al Messina! Comunicato ufficiale sul campionato della Juventus Next Gen Attraverso un comunicato ufficiale, è stata resa nota una decisione importante che riguarda il Girone C di Serie C, quello in cui gioca la Juventus Next Gen. Escluso dal campionato il Taranto, mentre per il Messina 4 punti di penalizzazione. 🔗juventusnews24.com

Classifica Serie C Girone C: come cambia per la Juventus Next Gen dopo l’esclusione del Taranto e la penalizzazione del Messina - di Redazione JuventusNews24Classifica Serie C Girone C: come cambia per la Juventus Next Gen dopo l’esclusione del Taranto e la penalizzazione del Messina. La graduatoria Escluso il Taranto dal Girone C di Serie C, 4 punti di penalizzazione per il Messina. Questa la decisione ufficiale, che comporta – oltre alla decurtazione dei punti al club siciliano – anche tutti i risultati ottenuti dal club ionico nel corso della stagione. 🔗juventusnews24.com

