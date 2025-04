Guida autonoma e connettività Le grandi novità di Shanghai

Shanghai 2025 si prospetta un evento rivelatore per il futuro prossimo dell'automotive. Fino al 2 maggio, la metropoli cinese ospita oltre mille espositori pronti a svelare inedite proposte e tecnologie all'avanguardia. L'esposizione si tiene nel National Exhibition and Convention Center, un polo d'innovazione di rilevanza globale.La manifestazione pone l'accento sull'elettrificazione, la Guida autonoma e la connettività, tendenze che stanno trasformando radicalmente il settore. Audi fa debuttare la A5 Sportback, una vettura a zero emissioni destinata al mercato cinese. Sono esposte anche le versioni a passo lungo di A6L e-tron, A5L e Q5L, pensate per la clientela locale. Omoda & Jaecoo introducono Jaecoo 5 EV e le ibride Omoda 5 e 7, quest'ultima con una notevole autonomia.

Cina: camion pesante a guida autonoma avvia test su strada nello Xinjiang - Un camion autonomo di livello L4 lungo 7 metri ha iniziato i test su strada a Kashgar, nello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. Ridurra’ drasticamente i costi e l’inquinamento, migliorando in modo significativo l’efficienza logistica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6066529/6066529/2025-04-06/cina-camion-pesante-a-guida-autonoma-avvia-test-su-strada-nello-xinjiang Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: partnership Baidu-CATL per intelligenza digitale, guida autonoma - Il colosso tecnologico cinese Baidu e l’azienda leader nella produzione di batterie, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), hanno recentemente firmato un accordo di cooperazione strategica, ha annunciato oggi Baidu in una dichiarazione rilasciata a Xinhua. La partnership si concentrera’ su due aree fondamentali: l’intelligenza digitale e la guida autonoma, portando avanti le applicazioni dell’IA nel settore e promuovendo servizi di mobilita’ autonoma. 🔗romadailynews.it

