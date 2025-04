Il vescovo in val Bidente È la prima visita pastorale

vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro Livio Corazza terrà la visita pastorale nell'Unità pastorale Alta Valle del Bidente. Un momento atteso sia da parte dei fedeli, dai parroci, dalle associazioni sia dai volontari della vasta e montana Unità pastorale alla quale appartengo le parrocchie di Santa Sofia, Corniolo, Spinello, Poggio alla Lastra, Isola e Collina di Pondo. "Siamo grati a monsignor Livio per la sua attenzione alle realtà periferiche e disagiate del territorio forlivese – commenta don Giordano Milanesi reggitore dell'unità pastorale –. È la sua prima visita pastorale nella nostra vallata e quindi ne siamo onorati. La visita pastorale è una delle forme collaudate dall'esperienza nei secoli, con cui il vescovo mantiene i contatti personali con il clero e gli altri membri del popolo di Dio.

