Eleganza lusso e stile Lo yacht ’Daybreak’ conquista gli States

yacht 'Daybreak', scafo no. 10250 della linea T52, varato lo scorso anno e firmato Francesco Paszkowski Design per gli esterni mentre gli interni sono di Stefano Vafiadis.L'occasione del salone ha visto anche la prestigiosa collaborazione del cantiere italiano con un partner di design di eccezione: West Out East insieme a Living Divani ha infatti fornito tutti gli elementi outdoor del display Baglietto, contribuendo a creare un ambiente unico, sofisticato ed esclusivo per accogliere gli ospiti del marchio.Anche il motor yacht Daybreak presenta le innovazioni stilistiche che hanno contribuito al notevole successo della linea T52. Quotidiano.net - Eleganza, lusso e stile. Lo yacht 'Daybreak' conquista gli States Leggi su Quotidiano.net Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia, ha presentato all'ultima edizione del 'PBIBS' un'anteprima mondiale. Per la prima volta è stato reso visibile al pubblico dell'importante evento americano, il motor, scafo no. 10250 della linea T52, varato lo scorso anno e firmato Francesco Paszkowski Design per gli esterni mentre gli interni sono di Stefano Vafiadis.L'occasione del salone ha visto anche la prestigiosa collaborazione del cantiere italiano con un partner di design di eccezione: West Out East insieme a Living Divani ha infatti fornito tutti gli elementi outdoor del display Baglietto, contribuendo a creare un ambiente unico, sofisticato ed esclusivo per accogliere gli ospiti del marchio.Anche il motorDaybreak presenta le innovazioni stilistiche che hanno contribuito al notevole successo della linea T52.

