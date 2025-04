Tutto quello che c’è da sapere o quasi sui gioielli

I gioielli sono un mondo meraviglioso, pieno di creatività, artigianalità e di pietre da mille e una notte. Per imparare a conoscere meglio la gioielleria ho creato un breve, ma completo, vademecum che spazia dalle tipologie di gioielli alla spiegazione di cosa si intende per fine jewellery o haute joaillerie. La storia dei gioielli

I gioielli sono parte integrante della nostra storia. É con gli Egizi e i Greci che vediamo i veri e propri primi gioielli, infatti introdussero l'uso di oro, argento e pietre preziose, creando dei capolavori. Durante il Medioevo, i gioielli divennero indicatori di rango e potere, evolvendosi nel Rinascimento in capolavori d'arte grazie a tecniche come lo smalto e la filigrana.

