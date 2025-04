Parcheggi del cavalcavia pronti a fine estate

Parcheggi al di sotto del cavalcavia quando vedranno realmente la luce? L’iniziativa, portata avanti per anni, è stata messa nero su bianco a inizio aprile con la stipula di un patto fra la provincia di Ascoli, che concede i terreni in comodato d’uso gratuito, e il comune, che deve realizzare effettivamente le aree di sosta. Ora però bisogna attivarsi concretamente per mettere a disposizione i nuovi posteggi, e per raggiungere questo risultato, nella sua interezza, saranno necessari altri mesi.In primis perché il comune deve trovare, e poi accantonare, le risorse necessarie per porre in essere l’intervento. Non si parla di grandi somme, ma di uno stanziamento che dovrebbe aggirarsi fra 80mila e 120mila euro. A cosa serviranno queste risorse? A ripavimentare le aree in asfalto, per poi apporvi apposita segnaletica orizzontale e verticale – per segnalare la presenza dei posteggi – e installare dell’illuminazione congrua. Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi del cavalcavia pronti a fine estate Leggi su Ilrestodelcarlino.it La convenzione è stata firmata, ma ial di sotto delquando vedranno realmente la luce? L’iniziativa, portata avanti per anni, è stata messa nero su bianco a inizio aprile con la stipula di un patto fra la provincia di Ascoli, che concede i terreni in comodato d’uso gratuito, e il comune, che deve realizzare effettivamente le aree di sosta. Ora però bisogna attivarsi concretamente per mettere a disposizione i nuovi posteggi, e per raggiungere questo risultato, nella sua interezza, saranno necessari altri mesi.In primis perché il comune deve trovare, e poi accantonare, le risorse necessarie per porre in essere l’intervento. Non si parla di grandi somme, ma di uno stanziamento che dovrebbe aggirarsi fra 80mila e 120mila euro. A cosa serviranno queste risorse? A ripavimentare le aree in asfalto, per poi apporvi apposita segnaletica orizzontale e verticale – per segnalare la presenza dei posteggi – e installare dell’illuminazione congrua.

Su altri siti se ne discute

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta. Zelensky: “Pronti a trattare con Trump per porre fine al conflitto” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky: "Pronto a lavorare sotto guida di Trump per pace". Media, il Presidente USA annuncerà la firma dell’accordo sulle terre rare questa notte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): “Pronti a iniziare entro fine aprile” - A che punto siamo sul Ponte sullo Stretto di Messina? “Siamo quasi alla fine dell’iter di approvazione e siamo in attesa della decisione finale del Cipess sul progetto per iniziare entro la fine di aprile“. Così Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, presentando i risultati finanziari dell’anno 2024 in conference call, alla comunità finanziaria, rispondendo a una domanda degli analisti. 🔗lapresse.it

Hamas: "Se Israele porrà fine alla guerra, siamo pronti a rilasciare tutti gli ostaggi in cambio dei detenuti palestinesi" - Iran-Usa, l'Italia disponibile a ospitare i colloqui sul nucleare a Roma. Un raid dell'Idf colpisce l'ospedale di Gaza. Gli Usa bombardano lo Yemen come rappresaglia contro gli Houthi 🔗tgcom24.mediaset.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Park Vittoria, ultimatum di Conte: «Pronti a cambiare progetto»; Frosinone, caos parcheggi alla stazione ferroviaria: multe e auto rimosse in via Puccini; Conte incontra il ministro Salvini: «Ripartiti i lavori in stazione, pronti i nuovi park protetti per custodir; Mestre, grandi opere in arrivo: «Rotatorie, ciclabili e cavalcavia per 900 milioni di euro». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parcheggi sotto al cavalcavia, altro tentativo - Parcheggi al di sotto del cavalcavia, che sia la volta buona? Si è tenuto alcuni giorni fa il nuovo incontro tecnico in provincia per definire un accordo con il comune rivierasco: una stipula con ... 🔗msn.com

Stazione, sotto il cavalcavia e in viale Bandiera i park per le bici: la mappa dei parcheggi provvisori - Quindi una parte delle biciclette verrà parcheggiata a nord, una parte sotto il cavalcavia è stiamo valutando anche una terza area». E a fine anno la nuova bike station sarà pronta ... 🔗ilgazzettino.it

Il Cavalcavia De Gasperi perde pezzi: disposti i lavori di messa in sicurezza - “Inoltre, al fine di eseguire i primi interventi di messa in sicurezza in corrispondenza di entrambe le aree a parcheggio e degli stalli posti sotto il ponte denominato Cavalcavia De Gasperi in Via ... 🔗brindisireport.it