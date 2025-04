La vita sostenibile dei giochi che rinascono in parrocchia

Ilrestodelcarlino.it - La vita sostenibile dei giochi che rinascono in parrocchia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un triciclo o un monopattino, una scatola di Lego o una di Monopoli, un dinosauro o un cavallo a dondolo. Sono centinaia, se non migliaia, i giocattoli riutilizzati che a Casalecchio ogni anno le parrocchie di San Martino e di San Giovanni Battista distribuiscono ad altrettanti bambini di famiglie bisognose, ma non solo. Un piccolo stock è stato ritirato proprio ieri mattina sul sagrato della storica chiesa di San Martino da Solomon, nigeriano, cattolico, padre di tre bambini e residente a Casalecchio dove fa il magazziniere."Nata tre anni fa nelle parrocchie di San Martino e San Giovanni Battista, l’iniziativa si rivolge a tutti e punta a recuperare le quintalate di giocattoli che venivano donate ai centri di ascolto Caritas", racconta Elisabetta Lippi, che cura personalmente la distribuzione dei giocattoli riciclati.

