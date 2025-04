Una targa in onore di Carlo Levati Scampato alla strage di Arcore

targa ricorda Carlo Levati, Scampato alla strage di Arcore. Ora, chiunque passerà in via Burago 13 a Vimercate, dove abitava, potrà conoscerlo meglio.Amministrazione e Anpi hanno deciso di colmare la lacuna. E in poche righe c’è il racconto di una vita straordinaria. Classe 1921, Levati entra nella 103esima Brigata Garibaldi dopo l’Armistizio dell’8 settembre e partecipa ad azioni di sabotaggio contro i nazifascisti. Si salva dall’eccidio dei compagni, i Martiri Vimercatesi, gettandosi da una finestra di casa a piedi nudi nella neve il 1° gennaio, giorno dell’arresto. Da quella notte diventa testimone diretto di uno degli episodi più drammatici della Resistenza brianzola. Dopo la Liberazione, rientra in città, viene nominato responsabile dell’ordine pubblico dal Cnl, il Comitato di liberazione nazionale. Ilgiorno.it - Una targa in onore di Carlo Levati. Scampato alla strage di Arcore Leggi su Ilgiorno.it Un 25 aprile dedicato al “Partigiano Tom“: unaricordadi. Ora, chiunque passerà in via Burago 13 a Vimercate, dove abitava, potrà conoscerlo meglio.Amministrazione e Anpi hanno deciso di colmare la lacuna. E in poche righe c’è il racconto di una vita straordinaria. Classe 1921,entra nella 103esima Brigata Garibaldi dopo l’Armistizio dell’8 settembre e partecipa ad azioni di sabotaggio contro i nazifascisti. Si salva dall’eccidio dei compagni, i Martiri Vimercatesi, gettandosi da una finestra di casa a piedi nudi nella neve il 1° gennaio, giorno dell’arresto. Da quella notte diventa testimone diretto di uno degli episodi più drammatici della Resistenza brianzola. Dopo la Liberazione, rientra in città, viene nominato responsabile dell’ordine pubblico dal Cnl, il Comitato di liberazione nazionale.

