Ilgiorno.it - Mediatori linguistici aiutano le famiglie

Nella scuola più multietnica di San Donato, quella di via Mario Greppi a Certosa, ecco lo sportello di mediazione linguistica, per aiutare lenelle pratiche burocratiche, ad esempio la compilazione dell’Isee e l’attivazione dello Spid. Il servizio, in italiano, arabo e inglese, è disponibile in determinate giornate (la prossima sarà il 28 aprile), previo appuntamento al numero 02-5271020.L’attivazione dello sportello fa parte di un più ampio progetto, MenSana, promosso dal Comune e dalla cooperativa Fuoriluoghi per cercare di favorire lo scambio interculturale e l’abbattimento delle barriere linguistiche. Nell’ambito di questo programma, si è deciso di attivare la mediazione a favore della comunità scolastica di via Greppi, perché quello è il plesso di San Donato che fa registrare la più altra presenza di alunni stranieri, sia nella scuola dell’infanzia che nella primaria.