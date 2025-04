Scontro sul Polo Baraggia Il Comitato No Discarica | | State riportando i rifiuti

Scontro sul futuro del Polo Baraggia esplode con tutta la sua forza. La commissione consiliare non ha spento il fuoco, anzi lo ha alimentato: il Comitato No Discarica non arretra di un millimetro e accusa l'amministrazione di tradire la volontà popolare. Una serata dal clima infuocato, in cui i cittadini hanno ribadito con fermezza che il progetto di recupero ambientale è in realtà un clamoroso passo indietro. "Non risolve nulla, aggrava tutto" è stato il grido ripetuto più volte. "State riportando i rifiuti dove la popolazione li aveva cacciati a costo di anni di battaglie. Chiudere i cancelli non significa aver vinto, se poi riaprite le porte allo sversamento mascherato sotto altra forma". Il Comitato denuncia un cambiamento inaccettabile: un'area destinata a verde pubblico trasformata in zona industriale, dove potranno essere scaricati materiali che, se destinati a parchi, sarebbero considerati rifiuti illegali.

