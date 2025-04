Vendita di San Siro Il Comune si affida al legale della Serie A

Comune come consulente e assistente legale per portare a compimento la Vendita dello stadio di San Siro e delle aree negli immediati dintorni. Si tratta dello stesso Toffoletto già consulente legale della Lega Serie A: insomma, un professionista che conosce da vicino il mondo del calcio. Nel dettaglio, esattamente un mese fa il Comune aveva lanciato un avviso di selezione finalizzato ad "individuare un professionista al quale attribuire un incarico di consulenza legale e assistenza nell’ambito delle attività conseguenti alla presentazione della proposta di acquisto del compendio immobiliare ambito Gfu San Siro comprensivo dello stadio Meazza".Detto altrimenti: si tratta proprio della procedura in atto tra il Comune, in qualità di proprietario dell’impianto e del terreno, e le due società calcistiche della città, Milan e Inter, interessate all’acquisto dell’area sulla quale realizzare, poi, un nuovo stadio demolendo in buona parte e rifunzionalizzando quello attuale. Ilgiorno.it - Vendita di San Siro. Il Comune si affida al legale della Serie A Leggi su Ilgiorno.it È Alberto Toffoletto l’avvocato scelto dalcome consulente e assistenteper portare a compimento ladello stadio di Sane delle aree negli immediati dintorni. Si tratta dello stesso Toffoletto già consulenteLegaA: insomma, un professionista che conosce da vicino il mondo del calcio. Nel dettaglio, esattamente un mese fa ilaveva lanciato un avviso di selezione finalizzato ad "individuare un professionista al quale attribuire un incarico di consulenzae assistenza nell’ambito delle attività conseguenti alla presentazioneproposta di acquisto del compendio immobiliare ambito Gfu Sancomprensivo dello stadio Meazza".Detto altrimenti: si tratta proprioprocedura in atto tra il, in qualità di proprietario dell’impianto e del terreno, e le due società calcistichecittà, Milan e Inter, interessate all’acquisto dell’area sulla quale realizzare, poi, un nuovo stadio demolendo in buona parte e rifunzionalizzando quello attuale.

