Effetto Bigster Dacia alza il tiro nel mondo Suv

Dacia Bigster segna un punto di svolta per il Marchio del Gruppo Renault, leader nelle vendite auto in Europa con la popolare Sandero. Con la nuova 'ammiraglia a ruote alte', Dacia entra nel competitivo segmento C, che rappresenta un quarto delle immatricolazioni totali, con molte vetture adatte alle famiglie.Bigster gioca pesante e di sostaza. Il Suv di 4,57 metri si posiziona come uno dei modelli più grandi della categria, offrendo una cura e una dotazione maggiori rispetto ad altre Dacia, puntando a una fascia superiore del mercato. Mantiene la robustezza e la funzionalità tipiche del marchio, ma con una scelta più ampia di motorizzazioni, con la chicca l'inedito full hybrid da 155 cavalli con un nuovo motore benzina 1.8 e cambio automatico.L'esterno presenta uno stile muscoloso, in linea con il design riuscito di Sandero, Jogger e Duster.

