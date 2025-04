Investe un lupo sulla via Emilia Animale morto danni all’auto

Animale. Le richieste di aiuto hanno visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. Alle 19.15, in un edificio di Lodi, in via Oldrado da Ponte, una donna è stata liberata perché rimasta chiusa in un ascensore. Alle 19.20 e alle 21 sono caduti due alberi, bloccando la carreggiata di due arterie stradali lodigiane. I pompieri hanno quindi dovuto rimuovere le piante, per riconsentire il passaggio ai veicoli. Gli alberi non hanno retto alle forti sollecitazioni del vento e la richiesta di aiuto è arrivata prima da Casalpusterlengo, sulla via Emilia strada statale 9, e poi da Cascina Melesa di Cornegliano Laudense. Ilgiorno.it - Investe un lupo sulla via Emilia. Animale morto, danni all’auto Leggi su Ilgiorno.it Forte vento e raffiche di pioggia, tante le emergenze al centralino del 115 per via della violenta perturbazione che venerdì sera si è abbattuta sul Lodigiano, con due alberi caduti, tegole pericolanti, un ascensore bloccato, un dissesto statico, l’investimento di un. Le richieste di aiuto hanno visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. Alle 19.15, in un edificio di Lodi, in via Oldrado da Ponte, una donna è stata liberata perché rimasta chiusa in un ascensore. Alle 19.20 e alle 21 sono caduti due alberi, bloccando la carreggiata di due arterie stradali lodigiane. I pompieri hanno quindi dovuto rimuovere le piante, per riconsentire il passaggio ai veicoli. Gli alberi non hanno retto alle forti sollecitazioni del vento e la richiesta di aiuto è arrivata prima da Casalpusterlengo,viastrada statale 9, e poi da Cascina Melesa di Cornegliano Laudense.

Dazi in Emilia Romagna: "Sono 1.256 le imprese più a rischio" - Bologna, 10 aprile 2025 – Se entrassero in vigore i dazi americani "1.256 imprese dell'Emilia-Romagna sarebbero vulnerabili con il fatturato che ne ne risentirebbe tra il 5 e il 33%". Ad annunciarlo è Unioncamere attraverso il proprio studio 'Dall'America all'officina", presentato dal presidente Valerio Veronesi insieme al vice-segretario e curatore dello studio Guido Caselli. Che aziende sono Complessivamente le aziende definite come vulnerabili "sono di grande dimensione e danno occupazione a 105mila addetti, con un fatturato complessivo di 50 miliardi e rappresentano più della metà ...

Serie A, Simonelli: "Obiettivo valorizzare i giovani, il talento c'è. Spero il governo premi chi investe con degli incentivi" - All`interno dell`evento SFS Snack di Milano dedicato al calcio giovanile che si è tenuto presso l`Arena Civica di Milano, il presidente della...

Disturbi alimentari, oltre 2mila casi in Emilia Romagna. "Fondamentale intercettare il disagio nei giovani" - Un corpo che non ti sembra mai bello abbastanza, mai magro abbastanza, mai tonico abbastanza. Che ti porta a non mangiare più, a non mangiare correttamente, o a mangiare troppo. Succede a oltre 3 milioni di italiani, come registra il ministero della Salute, prevalentemente giovani donne: soffrire...

