La targa per lo studente ucciso nel ’75 | Dedichiamola a tutte le vittime di violenza

targa a Sergio Ramelli. "No alla memoria che divide. Sì alla memoria che unisce. Posiamo una targa dedicata non solo a Sergio Ramelli, ma a tutte le vittime della violenza politica e dell'estremismo", spiega l'Anpi Novate. Tutto nasce dalla scelta della giunta di intitolare una targa a Sergio Ramelli, ucciso per le sue idee. "È una scelta avvenuta senza alcun confronto con le altre forze politiche, e senza l'appoggio di una parte della stessa maggioranza. Sergio Ramelli, ucciso il 29 aprile del 1975 è una delle tante vittime della spirale di violenza. Nel corso degli anni la destra più estrema si è appropriata in senso identitario della vicenda di Ramelli: assistiamo ogni anno a saluti romani nel corso delle commemorazioni che lo riguardano.

