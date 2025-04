In tantissimi per l’ultimo saluto a Roy | gli amici lo ricordano con disegni e striscioni

amici e giovani si sono stretti attorno alla famiglia del giovane morto nelle prime ore del giorno di Pasqua, in via Broseta a poca distanza dalla sua abitazione. Le esequie nella parrocchiale del quartiere di Loreto dove viveva con la famiglia. Ecodibergamo.it - In tantissimi per l’ultimo saluto a Roy: gli amici lo ricordano con disegni e striscioni Leggi su Ecodibergamo.it I FUNERALI. Moltie giovani si sono stretti attorno alla famiglia del giovane morto nelle prime ore del giorno di Pasqua, in via Broseta a poca distanza dalla sua abitazione. Le esequie nella parrocchiale del quartiere di Loreto dove viveva con la famiglia.

Sabato 26 aprile l’ultimo saluto a Roy nella «sua» Loreto. Gli amici: «Un ragazzo d’oro» - IL FUNERALE. Sabato 26 aprile, alle 15, i funerali del giovane magazziniere morto in un incidente stradale. 🔗ecodibergamo.it

In tantissimi per l’ultimo saluto a Roy: «Uniti in questo momento di dolore» - Dolore e commozione nella chiesa parrocchiale della «sua» Loreto: in tantissmi hanno partecipato ai funerali di Roy Caleb Soliz Omonte, il magazziniere 22enne che il giorno di Pasqua ha perso la vita ... 🔗ecodibergamo.it