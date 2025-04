Non si può perdere un evento così

perdere un appuntamento del genere. E’ una questione di soldi, ormai tutto ruota intorno a quelli. Speriamo in bene ma le parole di Domenicali non mi lasciano troppo sereno. E’ un imolese e la sua carriera è partita proprio da qui, mi auguro si metta una mano sul cuore". Ilrestodelcarlino.it - "Non si può perdere un evento così" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Per Valter Bartolini, ex pilota di moto, il Wec ha confermato tutte le credenziali del tracciato imolese: "Le gare del mondiale di Endurance ci hanno fatto assaggiare un antipasto di quell’atmosfera straordinaria che, da queste parti, abbiamo imparato ad amare fin da bambini. Prima le gare i in moto organizzate da Checco Costa poi tante edizioni del Gp di San Marino di F1. No, Imola non puòun appuntamento del genere. E’ una questione di soldi, ormai tutto ruota intorno a quelli. Speriamo in bene ma le parole di Domenicali non mi lasciano troppo sereno. E’ un imolese e la sua carriera è partita proprio da qui, mi auguro si metta una mano sul cuore".

Quanti punti può guadagnare Zverev su Sinner a Indian Wells. Alcaraz può solo perdere o pareggiare - Dal 5 al 16 marzo il Masters1000 di Indian Wells terrà banco nel massimo circuito internazionale del tennis. Quello che da tanti appassionati viene definito il “Quinto Slam“, attribuendo una grande importanza all’evento nella cerchia dei 1000, non vedrà ai nastri di partenza Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, sospeso tre mesi dopo l’accordo con la WADA per la vicenda “Clostebol” iniziata proprio nell’edizione 2024 del torneo californiano, dovrà rimanere a guardare. 🔗oasport.it

Roma, Ranieri nel post partita: «La mia filosofia è: si può vincere, si può perdere, tu devi lottare fino alla fine. Celik? Io credo che…» - Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha parlato dopo la partita vinta contro l’Athletic Bilbao nell’andata degli ottavi di Europa League. Le parole Dopo la vittoria arrivata nei minuti finali contro l’Athletic Bilbao grazie alla rete di Shomurodov, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la gara. A seguire le […] 🔗calcionews24.com

? Pop Corn Festival del Corto: Un Evento da Non Perdere! - Nuovo episodio di Cinema Stories con un’ospite d’eccezione, Francesca Castriconi, direttrice del Pop Corn Festival del Corto, evento di cortometraggi, che si terrà in Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) il 25, 26 e 27 luglio 2025. Il Pop Corn Festival del Corto, diretto da Francesca Castriconi, e organizzato dall’Associazione Argentario Art Day APS, è realizzato con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana. 🔗dailyshowmagazine.com

