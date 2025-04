Liberazione l’invito del sindaco | Teniamo ’allenata’ la memoria

Liberazione. Il giornalista e scrittore Ezio Mauro è stato il protagonista dell’appuntamento centrale delle celebrazioni scandianesi. Al cinema teatro Boiardo si è tenuto un dialogo pubblico con lo storico Mirco Carrattieri dedicato al significato contemporaneo della Resistenza, alla centralità della Costituzione repubblicana e al ruolo della memoria nella società civile.Il sindaco Matteo Nasciuti, durante la giornata di festa, ha sottolineato che fa "un certo effetto essere il sindaco che celebra gli 80 anni dagli eventi che hanno permesso a tutti noi di essere qui da cittadini liberi. È una distanza che copre un’intera vita. Un tempo che purtroppo ha spento la maggior parte delle voci dei protagonisti di quella gloriosa impresa che è stata la Resistenza". Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, l’invito del sindaco: "Teniamo ’allenata’ la memoria" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Anche Scandiano venerdì ha celebrato la festa del 25 aprile. Molte le iniziative organizzate per l’80esimo anniversario della. Il giornalista e scrittore Ezio Mauro è stato il protagonista dell’appuntamento centrale delle celebrazioni scandianesi. Al cinema teatro Boiardo si è tenuto un dialogo pubblico con lo storico Mirco Carrattieri dedicato al significato contemporaneo della Resistenza, alla centralità della Costituzione repubblicana e al ruolo dellanella società civile.IlMatteo Nasciuti, durante la giornata di festa, ha sottolineato che fa "un certo effetto essere ilche celebra gli 80 anni dagli eventi che hanno permesso a tutti noi di essere qui da cittadini liberi. È una distanza che copre un’intera vita. Un tempo che purtroppo ha spento la maggior parte delle voci dei protagonisti di quella gloriosa impresa che è stata la Resistenza".

