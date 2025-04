Sacra Famiglia di Cesano La primavera regala un Mirtilleto speciale | Il bello cura e conforta

Mirtilleto di Fondazione Sacra Famiglia. Sarà presentato l'11 maggio il progetto agricolo che si sviluppa all'interno dei 22 ettari della sede di Cesano. "Un ambiente inclusivo e accogliente, luogo di incontro tra le diverse persone che vivono Fondazione Sacra Famiglia – spiegano gli ideatori –. La scelta è ricaduta su un progetto agricolo, anche in considerazione dei numerosi studi che dimostrano gli effetti benefici dell'agricoltura e del lavoro a contatto con la natura, in particolare per le persone con disabilità". Grazie alla collaborazione dell'azienda agricola La Clementina di Abbiategrasso e a un finanziamento della Fondazione Invernizzi, nell'autunno del 2024, all'interno alla sede di Cesano, si sono svolti i primi lavori di preparazione del terreno che oggi ospita il Mirtilleto.

