’Smeralda’ in viaggio per scoprire il meglio del Mediterraneo

Mediterraneo Occidentale. Ogni venerdì fino al 21 novembre 2025, Costa Smeralda partirà settimanalmente da Genova per un itinerario di otto giorni alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma, per poi fare ritorno a Genova.L’itinerario sarà ancora più unico grazie alle ’Sea Destinations’ destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva del mare. Dopo aver lasciato Barcellona, ad esempio, e arrivati nel Mare delle Baleari la nave raggiungerà il punto più buio del Mediterraneo dove gli ospiti potranno osservarestelle e pianeti guidati dalla voce di un ufficiale di bordo; oppure davanti alla Baia di Capri ci si potrà godere una colazione caprese con caffè napoletano e torta caprese ammirando dalla nave lo spettacolo dei faraglioni all’alba e infine, giunti al Santuario dei Cetacei un affascinante light show proietterà gli ospiti nel misterioso mondo delle più straordinarie creature marine. Quotidiano.net - ’Smeralda’ in viaggio per scoprire il meglio del Mediterraneo Leggi su Quotidiano.net L’ammiraglia della Compagnia Costa Smeralda, gemella di Costa Toscana – dopo il successo negli Emirati Arabi Uniti, dove ha navigato offrendo crociere di una settimana tra Dubai, Muscat (Oman), Doha (Quatar) e Abu Dhabi – ha inaugurato lo scorso 11 aprile la sua stagione nelOccidentale. Ogni venerdì fino al 21 novembre 2025, Costa Smeralda partirà settimanalmente da Genova per un itinerario di otto giorni alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma, per poi fare ritorno a Genova.L’itinerario sarà ancora più unico grazie alle ’Sea Destinations’ destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva del mare. Dopo aver lasciato Barcellona, ad esempio, e arrivati nel Mare delle Baleari la nave raggiungerà il punto più buio deldove gli ospiti potranno osservarestelle e pianeti guidati dalla voce di un ufficiale di bordo; oppure davanti alla Baia di Capri ci si potrà godere una colazione caprese con caffè napoletano e torta caprese ammirando dalla nave lo spettacolo dei faraglioni all’alba e infine, giunti al Santuario dei Cetacei un affascinante light show proietterà gli ospiti nel misterioso mondo delle più straordinarie creature marine.

