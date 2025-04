Il Papa le guerre e l’indifferenza delle destre

Papa Bergoglio. Sarei curioso di sapere nello specifico a cosa si riferisce il sig. Fogli. Forse conosce cose che non sono conosciute ai più. La cosa che sicuramente è conosciuta a tutti (e che adesso si tenta maldestramente di nascondere), è l'assoluta indifferenza delle destre su un tema dirimente sul quale Bergoglio la pensava un pochino diversamente da quelli che sono i "sovranisti nostrani e stanieri". Parlo delle guerre. Secondo lui si doveva insistere di più sulla strada del dialogo e della pace. Quindi, secondo Giorgi "bene ha fatto Meloni a ignorare le strumentali e astiose parole della sinistra". Caro Carlino,il 25 aprile la lettera di Gian Pietro Fogli finiva così: "Egli rifiutò i tentativi da una certa parte politica, di coinvolgerlo su questioni non in linea con il suo pontificato". Si parla di Bergoglio. Sarei curioso di sapere nello specifico a cosa si riferisce il sig. Fogli. Forse conosce cose che non sono conosciute ai più. La cosa che sicuramente è conosciuta a tutti (e che adesso si tenta maldestramente di nascondere), è l'assoluta indifferenza su un tema dirimente sul quale Bergoglio la pensava un pochino diversamente da quelli che sono i "sovranisti nostrani e stanieri". Parlo. Secondo lui si doveva insistere di più sulla strada del dialogo e della pace. Quindi, secondo Giorgi "bene ha fatto Meloni a ignorare le strumentali e astiose parole della sinistra".

