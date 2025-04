In 400 000 per le esequie Il cardinale Re | Il pontefice deve stare in scia a Cristo

Laverita.info - In 400.000 per le esequie. Il cardinale Re: «Il pontefice deve stare in scia a Cristo» Leggi su Laverita.info Dalla basilica di San Pietro a quella di Santa Maria Maggiore: il feretro con il corpo di Francesco è stato salutato dal «suo» popolo. Il decano: «Cercava sempre la pace».

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

