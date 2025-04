Rilancio del salotto Dibattito in Consiglio

Consiglio comunale che si svolgerà di domani a Nerviano. La Lega ha infatti presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti sul progetto di riqualificazione dell’area, per il quale sono stati già stanziati 900mila euro con previsione di spesa nel 2026."Con questa iniziativa – spiegano i rappresentanti della Lega – vogliamo ottenere un aggiornamento preciso sull’iter progettuale che l’amministrazione intende seguire, ponendo particolare attenzione anche alle modalità di informazione e partecipazione che saranno adottate per coinvolgere cittadini e commercianti della zona."In ballo c’è il futuro del “cuore” della città di Nerviano, quello dei “Co quadr”. "È evidente – sottolineano ancora dal Carroccio – che la riqualificazione della piazza e delle aree limitrofe rappresenta un passaggio assolutamente fondamentale per rendere questo spazio più vivibile e per restituirgli il ruolo di vero fulcro del centro storico del paese". Ilgiorno.it - Rilancio del “ salotto” . Dibattito in Consiglio Leggi su Ilgiorno.it Sarà il futuro di piazza Italia uno dei temi caldi del prossimocomunale che si svolgerà di domani a Nerviano. La Lega ha infatti presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti sul progetto di riqualificazione dell’area, per il quale sono stati già stanziati 900mila euro con previsione di spesa nel 2026."Con questa iniziativa – spiegano i rappresentanti della Lega – vogliamo ottenere un aggiornamento preciso sull’iter progettuale che l’amministrazione intende seguire, ponendo particolare attenzione anche alle modalità di informazione e partecipazione che saranno adottate per coinvolgere cittadini e commercianti della zona."In ballo c’è il futuro del “cuore” della città di Nerviano, quello dei “Co quadr”. "È evidente – sottolineano ancora dal Carroccio – che la riqualificazione della piazza e delle aree limitrofe rappresenta un passaggio assolutamente fondamentale per rendere questo spazio più vivibile e per restituirgli il ruolo di vero fulcro del centro storico del paese".

