Diga, gli appuntamenti del mese. Al via le escursioni in canoa

Alladi Ridracoli sono tante le attività previste in calendario neldi maggio. Oltre al battello elettrico attivo sul lago per far goder l’acqua da una prospettiva nuova, tra natura e riflessi, il 1° maggio c’è una novità in più: partono in anteprima lein. Un’occasione perfetta per pagaiare in tranquillità circondati dal verde e dal silenzio del Parco nazionale. Giovedì alle 10 è previsto il ‘Caronte Tour’, un’escursione guidata in e-bike e un’altra escursione di 2 ore in. Sabato 3 invece visita ai cunicoli della‘Ai piedi del Gigante’. Si prosegue domenica 4 alle 9 con la partenza del Triathlon delle Foreste casentinesi, che includerà 3a piedi, in e-bike e in. Domenica 11 alle 10 ecco ‘Anello di Ridracoli e San Paolo’, un percorso in e-bike, mentre domenica 18, alle 10, ‘trekking per tutti’.