Atti osceni davanti a due ragazzine | arrestato

davanti a tutti, alla presenza anche di due ragazzine. Per questo è finito agli arresti domiciliari un 27enne di Cerreto d’Esi. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Matelica hanno notificato la misura cautelare al giovane romeno, come disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata.Il 27enne era stato già denunciato dai carabinieri di Matelica nel mese di marzo scorso, per il reato di Atti osceni. L’uomo, non nuovo a episodi del genere, si era spogliato e si era masturbato lungo una via a due passi dal centro di Matelica, alla presenza di diverse persone, tra cui due minorenni. I presenti avevano subito chiamato i carabinieri e quando i militari erano arrivati sul posto lo avevano trovato ancora sul posto, mezzo nudo. Ilrestodelcarlino.it - Atti osceni davanti a due ragazzine: arrestato Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si era abbassato i pantaloni e si era masturbatoa tutti, alla presenza anche di due. Per questo è finito agli arresti domiciliari un 27enne di Cerreto d’Esi. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Matelica hanno notificato la misura cautelare al giovane romeno, come disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata.Il 27enne era stato già denunciato dai carabinieri di Matelica nel mese di marzo scorso, per il reato di. L’uomo, non nuovo a episodi del genere, si era spogliato e si era masturbato lungo una via a due passi dal centro di Matelica, alla presenza di diverse persone, tra cui due minorenni. I presenti avevano subito chiamato i carabinieri e quando i militari erano arrivati sul posto lo avevano trovato ancora sul posto, mezzo nudo.

