Macaulay Culkin non parla con suo padre da 30 anni | Se lo merita

padre Kit. E, ospite del podcast Sibling Revelry di Kate e Oliver Hudson, lo definisce «un narcisista prevaricatore»

Macaulay Culkin torna a parlare del padre: "Narcisista e abusivo. Fine del rapporto? Se lo merita" - La star di Mamma, ho perso l'aereo ha criticato duramente il genitore con il quale non ha più alcun legame da parecchio tempo. A distanza di diverso tempo dall'ultima sua dichiarazione sull'argomento, Macaulay Culkin è tornato a parlare della fine del rapporto con suo padre Kit Culkin, ospite del podcast Sibling Revelry. Durante la chiacchierata con Kate e Oliver Hudson, Culkin ha ribadito il pessimo legame con il padre durante tutta la sua infanzia e gli errori del padre che lui non vuole ripetere con i suoi figli. 🔗movieplayer.it

“Ho pianto per mio fratello Kieran quando ha vinto l’Oscar”: lo rivela Macaulay Culkin - Cuore di fratello. Macaulay Culkin ha pianto per la commozione, durante la cerimonia di premiazione degli Oscar, quando il fratello minore Kieran si è aggiudicato il premio come Miglior attore non protagonista per “A Real Pain”. “È stata l’unica categoria che io e mia moglie (l’attrice, Brenda Strong, ndr) abbiamo seguito. Ho pianto. E mi sono detto, ‘ti vedrò più tardi’. Era impossibile che non vincesse perché era seduto nella prima fila, lato corridoio, vicino alle scale”. 🔗ilfattoquotidiano.it

