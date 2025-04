Giocatori in campo con lingue e storie diverse Un successo il primo mondiale dell’antirazzismo

diverse, diverse religioni, colori della pelle, magari anche lingue e storie personali, un’unica passione: il calcio. Per divertirsi sconfiggendo i pregiudizi, 120 atleti per l’intera giornata di ieri sono scesi sul campo dell’oratorio di San Carlo di via Montebolone per i “Mondiali dell’antirazzismo, Al Wheda Cup“. Dodici le squadre impegnate, alcune composte da stranieri provenienti da Senegal, Costa d’Avorio o Palestina, altrimenti che mondiali sarebbero, altre da persone che stanno seguendo un percorso all’interno della comunità Casa del giovane, dei centri diurni o dai Centi d’accoglienza. Il risultato è stato una grande festa dentro e fuori dal campo, dove i bambini sono stati intrattenuti e hanno potuto seguire diversi laboratori."Tutte le squadre che abbiamo invitato sono venute - ha detto Andrea Alberizzi della Polisportiva popolare pavese Aps, che ha organizzato la manifestazione con gli assessorati allo Sport e alle Pari opportunità del Comune - e si sono divertite tutti sul terreno di gioco come sugli spalti". Ilgiorno.it - Giocatori in campo con lingue e storie diverse. Un successo il primo mondiale dell’antirazzismo Leggi su Ilgiorno.it Magliereligioni, colori della pelle, magari anchepersonali, un’unica passione: il calcio. Per divertirsi sconfiggendo i pregiudizi, 120 atleti per l’intera giornata di ieri sono scesi suldell’oratorio di San Carlo di via Montebolone per i “Mondiali, Al Wheda Cup“. Dodici le squadre impegnate, alcune composte da stranieri provenienti da Senegal, Costa d’Avorio o Palestina, altrimenti che mondiali sarebbero, altre da persone che stanno seguendo un percorso all’interno della comunità Casa del giovane, dei centri diurni o dai Centi d’accoglienza. Il risultato è stato una grande festa dentro e fuori dal, dove i bambini sono stati intrattenuti e hanno potuto seguire diversi laboratori."Tutte le squadre che abbiamo invitato sono venute - ha detto Andrea Alberizzi della Polisportiva popolare pavese Aps, che ha organizzato la manifestazione con gli assessorati allo Sport e alle Pari opportunità del Comune - e si sono divertite tutti sul terreno di gioco come sugli spalti".

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Cobolli-Fils, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a momenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:08 Il primo incontro tra i due fu alle NextGen ATP Finald di Riad, quando il francese si impose per 4-1, 4-2, 4-2. Non fa chiaramente più di tanto testo questo match. 13:06 Secondo confronto diretto tra due giovani che si sono spinti sotto le luci della ribalta del tennis mondiale, in modo difforme, ma comunque assimilabile. Live, ci sono 20 posizioni in classifica mondiale a dividerli. 🔗oasport.it

La mostra "Scrivere in francese: storie di lingue, viaggi di parole" nella giornata internazionale della Francofonia - TRIESTE - In occasione della Giornata Internazionale della Francofonia 2025, l’Alliance Française di Trieste è lieta di accogliere una mostra ideata dall’Alliance Française de Paris: “Écrire en français: histoires de langues, voyages de mots”. L'Inaugurazione avveràà venerdì 21 marzo alle 18.30... 🔗triesteprima.it

LIVE Cobolli-Tirante, ATP Miami 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 15:55 Non ci sono precedenti tra i due giocatori, azzurro che è uscito dalla top 40 complice un mese di febbraio non eccezionale e un mese di marzo in cui ha perso da Colton Smith a Indian Wells e ai quarti da Nishikori a Phoenix. 15:48 Esordio da vincere per il romano contro un ostico argentino che fa della potenza e del ritmo da fondo campo la sua forza, è n. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Giocatori in campo con lingue e storie diverse. Un successo il primo mondiale dell’antirazzismo; Touch Rugby: Lo Scambio di Lingue, una bella storia padovana in cerca di giocatori in vista della nuova stagione; Breve storia di Michael Jordan; Chi è Noah Okafor? 10 cose che non sapevi sul nuovo attaccante del Napoli | FOCUS CN24. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giocatori in campo con lingue e storie diverse. Un successo il primo mondiale dell’antirazzismo - Maglie diverse, diverse religioni, colori della pelle, magari anche lingue e storie personali, un’unica passione: il calcio. Per divertirsi ... 🔗ilgiorno.it

Giocatori di basket in campo con i cognomi delle madri - Giocatori in campo con i cognomi delle loro madri sulle maglie e la scritta "equal not less" per celebrare la giornata internazionale della donna. Questa l'iniziativa promossa da Alpitour World e ... 🔗ansa.it

Fuori campo, uno sguardo ai giocatori dall'Udinese fuori dal terreno di gioco - Oumar Solet non è solo un difensore di talento, ma anche un ragazzo con una storia fatta di passione e determinazione. Cresciuto a Dammarie-les-Lys, nella regione parigina, ha vissuto un ... 🔗msn.com