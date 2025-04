La 17enne Asia | Da non credente è stata un’esperienza straordinaria

Asia, che compirà la maggiore età ad agosto, è diventata volontaria di Anpana quattro anni fa, quando – insieme alla mamma – si è imbattuta per caso in uno stand dell'associazione. All'epoca i volontari cercavano aiuto per salvare alcuni gattini abbandonati e lei, senza pensarci due volte, si è subito messa a disposizione. Da allora non si è più fermata: oggi è una delle volontarie più attive della sezione di Siena ed è appena rientrata da Roma, dove ha prestato servizio a fianco dei volontari lucchesi. Giovanissima ma con le idee chiare e anche un bel pizzico di coraggio: "Quando ho saputo che cercavano volontari per Roma, mi sono subito informata per capire se potessi partire anche io. Per fortuna da Lucca partivano due volontari, così mi sono potuta unire a loro", racconta.

