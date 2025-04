Troiani revisionista sulla Resistenza | Fazioso ha distorto la storia

Troiani alle celebrazioni del 25 Aprile per l’Anpi "è Fazioso, inaccettabile, distorce la storia e il valore della lotta di liberazione da un regime populista, criminale e corrotto" e la responsabilità delle parole del presidente del consiglio comunale per l’associazione partigiani "coinvolge il sindaco e la maggioranza, perché la Resistenza non può essere ridotta a una guerra civile in cui ebbero sfogo rabbia e rancore e furono ammazzati tanti fascisti innocenti". Francesco Peroni, presidente della sezione civitanovese Anpi, reagisce alla lettura revisionista di Troiani. "Una lettura distorta, che nega la verità storica, il sacrificio di chi ha combattuto contro fascismo e nazismo per difendere la libertà e la democrazia, e che ha ridato dignità all’Italia. La Resistenza è un patrimonio che non può essere messo in discussione con superficialità o strumentalizzazioni. Ilrestodelcarlino.it - Troiani revisionista sulla Resistenza: "Fazioso, ha distorto la storia" Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’intervento di Faustoalle celebrazioni del 25 Aprile per l’Anpi "è, inaccettabile, distorce lae il valore della lotta di liberazione da un regime populista, criminale e corrotto" e la responsabilità delle parole del presidente del consiglio comunale per l’associazione partigiani "coinvolge il sindaco e la maggioranza, perché lanon può essere ridotta a una guerra civile in cui ebbero sfogo rabbia e rancore e furono ammazzati tanti fascisti innocenti". Francesco Peroni, presidente della sezione civitanovese Anpi, reagisce alla letturadi. "Una lettura distorta, che nega la verità storica, il sacrificio di chi ha combattuto contro fascismo e nazismo per difendere la libertà e la democrazia, e che ha ridato dignità all’Italia. Laè un patrimonio che non può essere messo in discussione con superficialità o strumentalizzazioni.

