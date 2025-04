Oggi in piazza ritorna il mercato

mercato del venerdì a Vimercate è stato spostato a Oggi, con il solito orario e nelle solite postazioni. Una scelta del Comune condivisa con gli esercenti. L’altro ieri, infatti, piazza Unità d’Italia e dintorni sono state attraversate dal corteo, ed è proprio nel cuore della città che le bancarelle vengono allestite ogni settimana. Ilgiorno.it - Oggi in piazza ritorna il mercato Leggi su Ilgiorno.it Per lasciare posto alla celebrazione del 25 aprile, ildel venerdì a Vimercate è stato spostato a, con il solito orario e nelle solite postazioni. Una scelta del Comune condivisa con gli esercenti. L’altro ieri, infatti,Unità d’Italia e dintorni sono state attraversate dal corteo, ed è proprio nel cuore della città che le bancarelle vengono allestite ogni settimana.

Approfondimenti da altre fonti

Piazza del Popolo, Ripepi: "Oggi il mercato ha ricevuto il decreto di morte dalla bocca del sindaco" - "Cala la ghigliottina sul mercato di piazza del Popolo che oggi ha ricevuto il decreto di morte direttamente dalla bocca del sindaco Giuseppe Falcomatà, sotto gli occhi attoniti dei commercianti". A dichiararlo è Massimo Ripepi, presidente della commissione controllo e garanzia che oggi, dopo... 🔗reggiotoday.it

Oggi cortei per Kiev in tutta Italia, FI non scende in piazza: “Linea la danno Meloni e Tajani” - Forza Italia non parteciperà alle manifestazioni pro Kiev organizzate oggi in tutta Italia su iniziativa del leader di Azione, Carlo Calenda e a cui hanno aderito anche Pd e +Europa: "La sinistra punta a trasformarle in manifestazioni antigovernative. La linea la danno Tajani e Meloni".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Piazza del Popolo, in commissione Falcomatà ribadisce lo stop alle attività del mercato - In mattinata si è tenuta a palazzo San Giorgio nel corso della IX Commissione controllo e garanzia, presieduta da Massimo Ripepi, l’audizione del sindaco Giuseppe Falcomatà in merito alla sospensione del mercato in piazza del Popolo. Alla seduta hanno partecipato anche l’assessora alle attività... 🔗reggiotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I sapori di una volta in piazza, torna il Mercato contadino; Il paniere del sabato: lo storico mercato di Piazza Plebiscito ritorna ogni ultimo sabato del mese; Barletta: Il paniere del sabato: lo storico mercato di Piazza Plebiscito ritorna ogni ultimo sabato del mese; Ponsacco: il mercato torna in Piazza della Repubblica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Schio: il mercato ritorna in Piazza Statuto, nuova vita al centro - Schio: dopo lavori di rigenerazione il mercato torna fronte al municipio. Scopri la nuova disposizione e i benefici per ambulanti e cittadini ... 🔗vicenzareport.it

Borsa oggi 9 aprile: tonfo per tutta l’Europa nel giorno dei dazi, shock a Piazza Affari dove nessun titolo è in rialzo – DIRETTA - Milano in rosso come le altre piazze europee dove domina il nervosismo nel giorno in cui entrano in vigore i dazi Usa - Segui la DIRETTA • MERCATI Trump mette i listini ko, ecco perché ora fa paura an ... 🔗msn.com

Piazza Affari, ecco le 30 azioni pronte al rimbalzo che possono crescere in media del 30% - Dopo la tempesta dei dazi i mercati provano a ripartire. Una selezione delle large cap a sconto, quotate a Piazza Affari, più promettenti secondo gli analisti ... 🔗milanofinanza.it