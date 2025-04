Donne e rischio cardiaco Serve prevenzione su misura

Donne e salute del cuore: non tutte sono informate sui potenziali rischi e sull’importanza della prevenzione. Da qui la necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione diversificate a seconda di età, contesto sociale e livello d’istruzione. È quanto emerge da un’indagine condotta dal gruppo ospedaliero San Donato su un campione di oltre 3.500 lombarde. Il sondaggio, dal titolo “A call for women“, si è sviluppato sotto la regia della dottoressa Serenella Castelvecchio (nella foto) responsabile del programma di prevenzione cardiovascolare e medicina di genere del Policlinico San Donato, che da anni si batte per promuovere la prevenzione cardiovascolare al femminile. Appena pubblicato sull’European journal of preventive cardiology, lo studio si è focalizzato sulla Lombardia, un’area geografica con caratteristiche demografiche ed economiche uniche, quali l’elevato numero di abitanti, la vasta rete di strutture scolastiche e universitarie, il più alto prodotto interno lordo regionale. Ilgiorno.it - Donne e rischio cardiaco. "Serve prevenzione su misura" Leggi su Ilgiorno.it e salute del cuore: non tutte sono informate sui potenziali rischi e sull’importanza della. Da qui la necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione diversificate a seconda di età, contesto sociale e livello d’istruzione. È quanto emerge da un’indagine condotta dal gruppo ospedaliero San Donato su un campione di oltre 3.500 lombarde. Il sondaggio, dal titolo “A call for women“, si è sviluppato sotto la regia della dottoressa Serenella Castelvecchio (nella foto) responsabile del programma dicardiovascolare e medicina di genere del Policlinico San Donato, che da anni si batte per promuovere lacardiovascolare al femminile. Appena pubblicato sull’European journal of preventive cardiology, lo studio si è focalizzato sulla Lombardia, un’area geografica con caratteristiche demografiche ed economiche uniche, quali l’elevato numero di abitanti, la vasta rete di strutture scolastiche e universitarie, il più alto prodotto interno lordo regionale.

